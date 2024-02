„Woolworth“ plant Übernahme von einigen „Pepco“-Standorten

Verbindlichkeiten in Höhe von 72 Millionen Euro führten dazu, dass die polnische Handelskette „Pepco“ am Dienstag, dem 27. Feber, Insolvenz in Österreich anmeldete – 5 Minuten berichtete. In naher Zukunft werden sämtliche Filialen – es sind insgesamt 73 – schließen. Das wären dann 73 leere Geschäftsflächen in ganz Österreich, verteilt auf Einkaufszentren, Innenstädte und Co. Ein Handelsriese hat aber schon ein Auge auf einige „Pepco“-Standorte geworfen.

Woolworth auf Expansionskurs

Während „Pepco“ sich aus dem österreichischen Markt zurückzieht, kehrt „Woolworth“ nach mehr als einem Jahrzehnt wieder zurück. Die deutsche Handelskette plant in Österreich ein Filialnetz von 140 Standorten aufzuspannen, allein sollen bis zu 40 Filialen eröffnen – mehr dazu hier. Grundsätzlich sucht „Woolworth“ nach Flächen mit einer Größe von 500 bis 1.200 Quadratmeter, in gut frequentierten Fußgängerzonen und Einkaufslagen der Innenstädte sowie Einkaufszentren.

Übernahme von „Pepco“-Standorten in Aussicht

Bei der Suche nach Standorten für „Woolworth“ sind auch einige „Pepco“-Filialen im Spiel. „Woolworth“ plant die ein oder andere „Pepco“-Fläche „nachzunutzen“, wie „Woolworth“-Sprecher Roland Rissel auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt: „Die aktuellen Pepco-Standorte decken sich in weiten Teilen mit diesen Anforderungen und kommen daher grundsätzlich für unsere Expansion in Betracht. Unsere Expansionsmanager sind mit zahlreichen Immobilienverantwortlichen im Gespräch, bei denen es auch um Flächen geht, die derzeit noch Pepco nutzt.“ Welche „Pepco“-Filialen konkret infrage kommen, verrät „Woolworth“ noch nicht.