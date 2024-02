„Schweißtreibender Einsatz“: Florianis retteten eingeklemmte Person

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 07:59 / ©FF Wieting

Die Florianis wurden gestern zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen, welche in einen umgekippten LKW eingeschlossen war. „Mittels einer Versorgungsöffnung über die Windschutzscheibe konnte die Person erstversorgt werden und mit Hilfe des Feuerwehrarztes von Guttaring dem Roten Kreuz übergeben werden“, heißt es im Einsatzbericht der FF Wieting. Für die Florianis wurde es dann aber erst richtig anstrengend: Sie halfen beim Entladen des LKW und übernahmen die anschließende Bergung. „Ein großes Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit geht hierbei an die Firma Servicecenter & Abschleppdienst Krassnitzer“, so die Feuerwehr Wieting.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2024 um 08:08 Uhr aktualisiert