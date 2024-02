Von Netflix inspiriert: Kärntner erschwindelte sich Privatflüge

Einem Kärntner, bei dem es sich laut „Kronen Zeitung“ um einen ehemaligen BZÖ-Politiker handeln soll, wird vorgeworfen zumindest 24 Privatflüge und 28 Hotelübernachtungen ohne entsprechende Bezahlung durchgeführt zu haben.

Buchte Flüge, bezahlte nicht

Laut Anklageschrift habe der Angeklagte – offensichtlich inspiriert durch eine TV Serie – beschlossen, Privatflüge bei unterschiedlichen Flugunternehmen zu buchen und diese auch in Anspruch zu nehmen, ohne dass hierfür notwendige Entgelt zu begleichen. Sobald er die schriftliche Bestätigung seitens des Flugunternehmens erhalten habe, habe er von seinem Konto mit dem Wissen, dass eine entsprechende Kontodeckung nicht vorhanden gewesen sei, die Überweisung des Preises für den Flug vorgenommen und den jeweiligen Unternehmen einen entsprechenden Screenshot übermittelt.

Schaden von 400.00 Euro konnte verhindert werden

In mehreren Fällen sei diese Vorgangsweise dahingehend erfolgreich gewesen, dass es letztlich auch Zurverfügungstellung des entsprechenden Fluges gekommen sei. In vielen anderen Fällen blieb es jedoch beim Versuch, demgemäß laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ein Schaden von über 400.000 Euro verhindert worden sein soll. Der Kärntner muss sich am Donnerstag für „gewerbsmäßig schweren Betrug“ vor dem Richter Dietmar Wassertheuer in Klagenfurt rechtfertig. Es gilt die Unschuldsvermutung.