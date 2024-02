Falstaff über Villacher Aurea 2er-Gastro-Team: „verblüffend“

Seit dem 18. Oktober 2022 ist das Restaurant Aurea in der Paracelsusgasse 6 fester Bestandteil der Villach Gastro-Szene. Die Villacher Armin Rauscher und Alexandra Debre haben sich für ihr Lokal ein besonderes Konzept überlegt. Anstatt auf eine klassische Speisekarte zu setzen, werden im Aurea ständig wechselnde Menüs angeboten – wir berichteten über die Eröffnung.

„Ein gastronomisches Kammerspiel“

Das Restaurant hat nun auch die Aufmerksamkeit des Lifestyle-Magazins „Falstaff“ auf sich gezogen. „Ein Lokal wie ein Theaterstück“, steht dort in einem Bericht geschrieben. Was das aber nun heißen soll? Im Betrieb gibt es nur zwei Räume, maximal 20 Personen können dort Platz nehmen. Gekocht wird in einer kleinen Küche von den beiden Betreibern: „Ein Zwei-Personen-Stück, dargeboten auf engstem Raum. Ein gastronomisches Kammerspiel“, heißt es von „Falstaff.“ Bevor das Gastro-Duo die Räumlichkeiten übernommen hat, soll dort Alkohol statt Essen im Fokus gestanden haben. Laut Rauscher war es früher „ein typische Sauflokal“. Das sollte sich rasch ändern.

Klein aber oho

„Was die beiden da bieten, ist mehrfach erstaunlich“, so die Kritik des Lifestyle-Magazins. „Wer Rauscher beim Kochen zusieht, der glaubt es kaum. Er weiß, was er tut“, wird weiters ausgeführt. Die Kritiker sind verblüfft darüber, wie er es in seiner kleinen „Puppenküche“ schafft, ganz große Gerichte zu zaubern, die man hinsichtlich Geschmack und Erscheinung sonst nur in sonst nur in „gefeierten Spitzenrestaurants“ vorgesetzt bekommt.