Letzte Generation löste in Wien einen großen Einsatz der Polizei aus

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 11:05 / ©Letzte Generation Österreich

Dies wurde durch einen Großeinsatz der Polizei verhindert. Mit dabei ist der ehemalige ÖSV-Läufer Julian Schütter, der erst vor wenigen Tagen seine Profikarriere hinter sich lies: “Ich würde gerne alt werden. Aber unsere Regierung führt uns sehenden Auges in den Abgrund. Weil ich dabei nicht tatenlos zusehen kann und weil ich fest an die Demokratie glaube, protestiere ich heute mit der Letzten Generation beim Parlament, um mein Recht auf Überleben einzufordern.”

©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich

93 Empfehlungen

Der Skiprofi fordert damit die erste der 93 Empfehlungen des nationalen Klimarats der Bürger:innen, den die Bundesregierung bereits 2022 eingesetzt hatte. Auch die erste Forderung des Klimavolksbegehrens, das von knapp 400.000 Menschen unterschrieben wurde, lautete “Recht auf Klimaschutz”.

Viele Unterstützer

Zuletzt stellten sich einmal mehr ein Bündnis der ÖH Wien, sowie die Wissenschafter:innen und Kabarettist:innen der Science Busters hinter die Letzte Generation und ihre Forderung: “Klimaaktivismus gibt es, weil er notwendig ist – nicht, weil es so ein Riesenspaß ist, ehrenamtlich in der Freizeit zu campieren, zu demonstrieren, aufzuklären, was anzuschütten oder sich wo anzukleben.”

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2024 um 11:09 Uhr aktualisiert