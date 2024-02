Leiche des vermissten Eisläufers (55) im Neusiedler See entdeckt

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 13:03 / ©KK/Privat

Ein Fischer entdeckte den Toten am Schilfrand zwischen Podersdorf und Illmitz (Bezirk Neusiedl am See), bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht des ORF Burgenland. Ein DNA-Abgleich soll nun die Identität klären und Sicherheit bringen, ob es sich bei der Leiche tatsächlich um den abgängigen 55-jährigen Niederösterreicher handelt.

Intensive Suchaktion mit Drohnen und Hubschraubern

Der Mann war am 15. Jänner von einem Ausflug nach Rust zum Eislaufen nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Seither lief eine Suchaktion, bei der anfangs Kufenboote am Eis und später Sonarboote im Wasser im Einsatz waren. Gesucht wurde auch mit Drohnen und Hubschraubern, zunächst wurde Ende Jänner aber nur der Rucksack des Eisläufers gefunden.