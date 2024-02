Einstimmig: Landtag stimmt für Draufähre in Guntschach

Eine Straße in Guntschach wurde durch einen Felssturz beschädigt. Um den Verkehr zu entlasten forderte das Team Kärnten eine Alternative. Bis zur Wiederherstellung der Befahrbarkeit der Straße soll ein regelmäßiger Fährverkehr Abhilfe schaffen. Dieser Antrag wurde von allen Landtagsfraktionen einstimmig angenommen.

Von Außenwelt abgeschnitten

„Mit dieser Initiative haben wir uns dafür eingesetzt, die Erreichbarkeit mit der Fähre abzusichern. Aktuell sind 18 Bewohner in der Ortschaft verblieben, die unter einer enormen Belastung leiden und quasi von der Außenwelt abgeschnitten sind. Wünschenswert wäre es, eine Person fix für den aktuellen privaten Fährbetrieb einzustellen, denn derzeit beruht dieses Angebot rein auf einer ehrenamtlichen Regelung“, erklärt Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer die Hintergründe seiner Initiative. Die Fähre verkehrt aktuell am Freitag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr, samstags zwischen 9 und 10 Uhr und am Sonntag von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Bewohner sollen nicht im Stich gelassen werden

Köfer betont: „Ein regelmäßiger Fährbetrieb wäre unbedingt notwendig, da mittlerweile auch die Mehrheit jener Personen, die in Ersatzquartieren untergebracht ist, in ihren Heimatort zurückkehren möchte und die Straße wahrscheinlich erst im Spätherbst fertiggestellt werden wird.“ Köfer appelliert weiter, dass auf die Menschen in Guntschach nicht vergessen und sie keinesfalls im Stich gelassen werden dürfen: „Land und Gemeinde sind gemeinsam in der Pflicht, umgehend zu handeln und die Versorgung der Bürger sicherzustellen.“