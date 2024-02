Mit Skischuh gegen Kopf getreten: Streit fordert einen Schwerverletzten

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 14:04 / ©pixabay

Gegen 19.50 Uhr kam es vor einem Lokal zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung und in der Folge zu Handgreiflichkeiten zwischen den Urlaubern. Ein 25-jähriger Däne steht im Verdacht, zuerst einem 36-jährigen Deutschen mehrere Faustschläge gegen den Kopf versetzt und in der Folge mit einem Schischuh gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers getreten zu haben. Ein 28-jähriger Däne wird ebenfalls beschuldigt, im Vorbeigehen mit seinem Schischuh gegen den 36-Jährigen getreten zu haben. Dabei erlitt der Deutsche schwere Verletzungen. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, verließen die beiden Dänen die Örtlichkeit. Nach der Erstversorgung wurde der 36-Jährige ins Krankenhaus nach Schladming eingeliefert.

25-Jähriger nach Fahndung festgenommen

Zudem wird der 28-jährige Däne beschuldigt, einem 24-jährigen Deutschen mehrere Faustschläge versetzt zu haben. Auch ein weiterer 25-jähriger Däne steht im Verdacht, einem 37-jährigen Deutschen mehrere Faustschläge versetzt zu haben. Die beiden Deutschen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Schladming eingeliefert. Nach einer Fahndung wurde der 25-jährige Tatverdächtige festgenommen. Er wird in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Der 28- und der zweite 25-jährige Däne werden auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2024 um 14:06 Uhr aktualisiert