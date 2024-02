In Graz aus Zug geworfen: Kärntnerin bekam 35 Euro als „Entschädigung“

Zahlreiche Fahrgäste, insbesondere in Kärnten und der Steiermark, waren von den Ausfällen im Dezember des Vorjahres betroffen und mussten aufgrund fehlender Zugverbindungen längere Wartezeiten und Umstände in Kauf nehmen – wir berichteten.

„Aussteigen, bitte“

Laut Medienberichten soll sich damals ein Fall zugetragen haben, der bei den Passagieren für hohe Wellen der Empörung gesorgt hat. Ein Zug, der ursprünglich von Wien nach Kärnten fahren sollte, musste aufgrund der Wetterlage nach Graz umgeleitet werden. Dort sollen die Passagiere um 2 Uhr nachts aus dem Zug geworfen worden sein – um eine Unterkunft und Weiterreise am nächsten Tag mussten sie sich selbst kümmern. Nicht einmal der Warteraum am Grazer Bahnhof sei für die Fahrgäste offen gewesen. Unter den Passagieren befanden sich auch ältere Personen, Kinder und ein blinder Mann.

11,90 Euro als „Entschädigung“

Bekamen die Passagiere rückwirkend eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten? Eine der Betroffenen soll von ihrem Sohn am Bahnhof abgeholt worden sein, um anschließend bei ihm zu nächtigen. Am nächsten Tag brachte er sie zum Bahnhof und sie kam – einen Tag später als ursprünglich gedacht – an ihrem Ziel in St. Veit an. Daraufhin soll sie sich an die ÖBB gewandt haben, um eine Entschädigung für den Aufwand und die Fahrkosten einzufordern. Alles was die Kärntnerin jedoch laut „Kleine Zeitung“ rückerstattet bekam, waren 11,90 Euro für ihre Tickets.

35 Euro Kilometergeld, für den Aufwand gab es Nichts

Daraufhin soll sie sich bei der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte gemeldet haben, die ihr weiterhalfen und 35 Euro „erkämpften“. Dieser Betrag entsprach dem Kilometergeld, welches mit 42 Cent pro Kilometer berechnet wurde. Für die Komplikationen und den zusätzlichen Aufwand soll die Kärntnerin jedoch nicht entschädigt worden sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2024 um 14:24 Uhr aktualisiert