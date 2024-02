Hunde im eigenen Garten vergiftet: Besitzer sieht nur einen Ausweg

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 14:49 / ©Arche Noah

Eine traurige Geschichte, die letztendlich zu einer Tierabgabe führte, ereignete sich kürzlich im Bezirk Feldbach: Zwei Bernhardiner wurden in der Arche Noah abgegeben, nachdem sie bereits zweimal vergiftet wurden und nur durch schnelle tierärztliche Versorgung gerettet werden konnten. „Der Täter warf die Köder einfach in den Garten der Hunde. Es wird nur gemutmaßt, ob es sich um einen Nachbarn handelt“, heißt es in einer Aussendung.

Aus Verzweiflung abgegeben

Der Besitzer der Hunde und Familienvater stand völlig verzweifelt in der Arche und wusste sich nicht mehr zu helfen: Er wollte seine Hunde nicht abgeben, aber sie vergiften zu lassen und das seinen kleinen Kindern anzutun, die ebenfalls im Garten spielen und gefährdet seien, wollte er auch nicht, teilen die Tierschützer mit.

So kannst du helfen

Den Tieren geht es den Umständen entsprechend gut. Für die Arche Noah fallen mit den Neuankömmlingen wieder enorme Kosten an: Futter, Versorgung, Training, medizinische Untersuchungen und vieles mehr.