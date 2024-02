Ende einer Ära: Linzer Sportgeschäft vor dem Aus

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 15:12 / © 정수 이/Pixabay

Die Trauner Gesellschaft m.b.H. & Co. KG und die Trauner Gesellschaft m.b.H., haben beim Landesgericht Linz die Eröffnung von Konkursverfahren beantragt, wie der Alpenländische Kreditorenverband bekanntgibt. Die Insolvenzanträge werden mit den Herausforderungen im Sportartikelhandel, insbesondere durch die Coronakrise und verändertes Kaufverhalten, begründet.

Wirtschaftliche Entwicklung / Insolvenzursachen

Die Trauner Gesellschaft m.b.H & Co. KG, gegründet im Jahr 1981, strukturiert sich in drei Teilbetriebe: Sportartikelhandel, Lebensmittelgeschäft und Buchhandel. Der Sportartikelhandel, ansässig in Mauthausen, wurde durch Umsatzeinbrüche aufgrund der Coronakrise und Lieferschwierigkeiten negativ beeinflusst. Insbesondere die veränderten Kaufgewohnheiten im Wintersportbereich trugen zur rückläufigen Umsatzentwicklung bei. Die steigenden Kosten für Mieten und Personal konnten nicht kompensiert werden, und die Prognose für das Fortbestehen des Unternehmens ist negativ.

Vermögenslage und Ausblick

Die Passiva der Trauner Gesellschaft m.b.H. & Co. KG belaufen sich auf rund 1,573 Mio. Euro, wobei die Aktiva auf 1,2 Mio. Euro geschätzt werden, das Warenlager eingeschlossen. Die Trauner Gesellschaft m.b.H. verzeichnet Passiva von etwa 1,055 Mio. Euro und Aktiva von 90.000 Euro. Die Insolvenzanträge betreffen nicht nur die 19 Dienstnehmer, sondern auch 22 weitere Gläubiger. Die Insolvenzverfahren wurden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht eröffnet.