Millioneninvestition für Fußball: ATUS Velden bekommt neues Gebäude

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 16:40 / © LPD Kärnten/Steinacher

Zum Spatenstich in der Waldarena trafen sich am Mittwoch, dem 28. Feber, Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser, Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk und zahlreiche Gemeindevertreter.

2,5 Millionen Euro investiert

Rund 2,5 Millionen Euro werden am Sportplatz in ein neues Vereinsgebäude für den ATUS Velden investiert. 750.000 Euro stellt das Land im Rahmen seiner Sportförderung zur Verfügung, die gleiche Summe kommt von Seiten der Gemeinde. 650.000 Euro bringt der Verein selbst für die Baumaßnahmen auf. 200.000 Euro kommen aus dem EU-Resilienzfonds. Es sei geplant, das neue Vereinsgebäude am 13. Oktober zu eröffnen.

Internationale Fußballteams anlocken

Kaiser strich hervor, dass man in der gestrigen Regierungssitzung per Beschluss 200.000 Euro zusätzlich für das Projekt aus dem EU-Resilienzfonds zur Verfügung stellen konnte. Laut Landesrat Schuschnig könnte man mit der Modernisierung weiterhin internationale Top-Fußballmannschaften wie den FC Chelsea ansprechen und nach Kärnten bringen.

Das wird neu

Der Um- und Ausbau des Vereinsgebäudes umfasst unter anderem Digitalisierungsmaßnahmen, den Umbau bestehender Beleuchtungssysteme auf LED-Technologie, eine thermische Sanierung, die Sanierung von Heiz-, Lüftungs- und Kühlsystemen sowie die Erneuerung von Strom- und Datenleitungen.