Masern-Infizierte Person reiste im Zug von Wien nach Graz

In Graz wurde ein neuer Fall von Masern gemeldet, bei dem die infizierte Person am Donnerstag, dem 22. Februar 2024, mit dem ÖBB-Zug von Wien nach Graz reiste. Die Abfahrtszeit in Wien war um cirka 14 Uhr. Die Landessanitätsdirektion Steiermark gibt nun eine Warnung an alle Reisenden auf dieser Strecke heraus.

Die Landessanitätsdirektion Steiermark ruft alle Personen, die in diesem Zeitraum auf dieser Stecke gereist sind, dringend dazu auf ihren Impfpass zu kontrollieren (notwendig sind zwei Impfungen mit Masernkomponente, z.B.: Priorix®, MMR-Vaxpro®, … ). Ausreichende Sicherheit besteht auch, falls ein Nachweis über Schutz gegen Masern durch eine Blutabnahme bestätigt ist (Masern-Virus-Antikörper vom Typ IgG im Blut).

ihren Gesundheitszustand zu beobachten und bei Symptomen in erster Linie den Hausarzt/die Hausärztin nach vorheriger telefonischer Anmeldung zu kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2024 um 17:08 Uhr aktualisiert