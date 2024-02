Ã„rger um Fahrverbot: „Es muss schnell wieder aufgehoben werden“

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 17:22 / ©FPÖ

Aufgrund zahlreicher Beschwerden von Bürgern, sowohl in Techelsberg als auch in Pörtschach, machen die Freiheitlichen in den beiden Gemeinden nun gemeinsam gegen dieses Fahrverbot im Bereich von Sekull mobil. Durch die Sperre der nördlichen Verbindungsstraße zwischen Pörtschach (Windischberg) und Techelsberg (Sekull) muss jetzt ein Umweg von mehreren Kilometer hingelegt werden.

„Fahrverbot muss wieder aufgehoben werden“

„Das schikanöse Fahrverbot muss schnellstmöglich wieder aufgehoben werden“, sagte Markus Langer, FPÖ-Gemeinderat in Techelsberg. Er nannte beispielhaft die bisherige Verwendung der nunmehr gesperrten Route für Pendler, für den Schulweg sowie für den Weg zum gemeinsamen Wertstoffsammelzentrum in Moosburg. Auch bei starkem Schneefall oder bei veranstaltungsbedingten Sperren der Bundesstraße sei es eine notwendige Ausweichroute.

Keine Beschlüsse vorgelegt

„Bei einem Weg, den viele seit Jahrzehnten befahren, steht man plötzlich vor einer Fahrverbots-Tafel, die ohne Vorabinformation an die Bewohner der betroffenen Ortsteile aus heiterem Himmel montiert wurde“, erklärte Florian Pacher, FPÖ-Gemeindevorstand in Pörtschach. Es habe zudem keinerlei diesbezügliche Beschlüsse der Gremien der beiden Gemeinden gegeben.

Unterschriftenaktion geplant

Um die Notwendigkeit der Aufhebung des Fahrverbots zu verdeutlichen, planen Langer und Pacher eine Gemeindegrenzen-übergreifende Unterschriftenaktion. Die beiden wollen die direkte Verbindung zwischen den beiden Gemeinden wieder für jedermann passierbar machen.