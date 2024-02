Rätsel um Grabungsarbeiten gelöst: Kein Zusammenhang mit Leichenfund

In einer überraschenden Wendung hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich am heutigen Mittwoch, dem 28. Februar 2024, bekanntgegeben, dass die kürzlich entdeckten Grabungsarbeiten in Gänserndorf-Süd nicht mit dem tragischen Fall des Leichenfundes von Radek B. in Verbindung stehen.

Jugendliche schaufelten Grube

Nachdem die Bevölkerung aufgrund medialer Berichterstattung vermehrt Hinweise zu einer Grabungsstelle in Gänserndorf-Süd gemeldet hatte, nahmen die Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich umgehend Ermittlungen auf. Diese Hinweise führten zu der Erkenntnis, dass es sich bei den Personen, die die Grube ausgegraben haben, um Jugendliche handelt. Deren Aktivitäten stehen in keinerlei Zusammenhang mit dem Leichenfund von Radek B.