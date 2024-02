Streit um Pflege-Gesetz entbrannt: Kritik an geplanten Änderungen

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 18:42 / ©Stadt Graz/Foto Fischer

Die geplante Änderung im Pflege-Gesetz des Landes Steiermark sorgt für Unmut bei Pflege-Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Laut Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) sollen Heimkontrollen in privaten Grazer Pflegeheimen nicht mehr durch die Amtssachverständigen der Stadt erfolgen. Krotzer betont, dass die Kontrollen des Grazer Sozialamts auf höchstem Niveau stattfinden und drängt auf den Erhalt dieser bewährten Praxis.

Hintergrund

Trotz früherer Zusage von Landesrätin Juliane Bogner-Strauss im Frühjahr 2022 sollen die Heimkontrollen in den privaten Grazer Pflegeheimen laut aktuellen Plänen nicht mehr durch die Amtssachverständigen der Stadt erfolgen. Landesrat Karlheinz Kornhäusl informierte darüber im Landtag, was beim Grazer Pflege-Stadtrat Robert Krotzer auf entschiedenen Widerstand stößt.

Krotzer warnt vor Qualitätsverlust bei Pflegeheimkontrollen

Stadtrat Krotzer kritisiert die geplante Änderung und hebt die Qualität der Kontrollen des Grazer Sozialamts hervor. Diese finden mindestens zweimal jährlich unangekündigt statt, auch nachts oder am Wochenende. Die Pflegefachgruppe gewährleistet zudem eine zeitnahe Bearbeitung von Beschwerden. Krotzer warnt vor einem möglichen Qualitätsverlust, da das Land in anderen steirischen Bezirken im Jahr 2022 in 33 Pflegeheimen keine einzige Kontrolle durchführte.

Appell an Landesrat Kornhäusl

„Im Sinne der Gesundheit, Sicherheit und Zufriedenheit der Bewohner und Beschäftigten der Pflegeheime in der Stadt Graz ist es uns ein großes Anliegen, dass das vorbildliche Kontrollwesen unseres Sozialamts weiter dort angesiedelt bleibt. Darum fordere ich Landesrat Kornhäusl auf, diesen Schritt nochmal zu überdenken und mit der Stadt Graz eine Lösung zu finden, wie die hohe Qualität der Kontrollen in Graz gehalten und landesweit aufgebaut werden kann“, so Krotzer.

Zusammenarbeit und einheitliche Standards

Das Grazer Sozialamt zeigt sich bereit, in Abstimmung mit dem Land Steiermark landesweit einheitliche Standards zu übernehmen, um den Empfehlungen des Rechnungshofs nach einer landesweiten Vereinheitlichung gerecht zu werden.