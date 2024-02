Vandalismus, Diebstahl & Co.: Jugend-Bande trieb ihr Unwesen

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizeiinspektion Moosburg endlich diejenigen ausfindig machen, die im November und Dezember 2023 für eine Reihe an Straftaten verantwortlich sind. Die drei junge Burschen aus Klagenfurt, im Alter von 15 und 16 Jahren, zeigten sich auch geständig.

Zehntausende Euro Schaden

Die Liste der Straftaten reicht von Vandalismus bis hin zu Diebstahl: Unter anderem beschädigten sie mehrere, zu Ausstellungszwecken aufgestellte Bildtafeln bekannter Persönlichkeiten sowie mehrere Skulpturen und Beleuchtungseinrichtungen entlang des „Weges der Stille“ in Moosburg. Die Burschen sprangen oder traten gegen die Gegenstände. Alles, was abgebrochen oder beschädigt war, warfen sie im Anschluss in ein Bachbett. Der Schaden für die Gemeinde Moosburg war beträchtlich, die Summe beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Motorräder in Fluss oder Gebüsch geworfen

Das war aber noch nicht alles: Zwei Motorfahrräder nahmen die Burschen durch „Kurzschließen“ unbefugt in Gebrauch. Eines davon warfen sie in ein Flussbett, das Zweite versteckten sie im Gebüsch. Auch unversperrte Autos wurden zum „Ziel“ der Jugend-Bande – alles, was an Bargeld vorzufinden war, nahmen sie mit. Einer der Burschen stahl aus einer Schule im Bezirk Feldkirchen eine Webcam sowie zwei Lautsprecherboxen. Diese konnten von den erhebenden Beamten sichergestellt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2024 um 19:59 Uhr aktualisiert