Du entscheidest: Kärntens Top-Pizzerien im Falstaff-Voting

In welcher Pizzeria esst ihr am liebsten eure Pizza? Genau das möchte das Lifestyle-Magazin „Falstaff“ wissen und hat ein entsprechendes Voting gestartet. Die Suche nach den exzellentesten Pizzerien in Kärnten ist in vollem Gange. Die Falstaff-Community hat bereits in der einwöchigen Nominierungsphase ihre Favoriten aus dem sonnigen Bundesland vorgeschlagen – 5 Minuten berichtete. Jetzt liegt es an den Pizza-Liebhabern, täglich für die besten Pizzerien Kärntens abzustimmen.

Diese Pizzerien kämpfen um den Titel: Villa Meschik Pizzeria , Villach

, Villach Villa Lido , Klagenfurt am Wörthersee

, Klagenfurt am Wörthersee Tommy’s Restaurant , Althofen

, Althofen T eigkeller , Bleiburg in Wiederndorf

, Bleiburg in Wiederndorf Pizzeria Stella Marina , Villach

, Villach Ristorante La Storia , Rosegg

, Rosegg Ristorante Pizzeria Bella Italia da Salvatore , Kühnsdorf

, Kühnsdorf Pizzeria Don Carlo , Völkermarkt

, Völkermarkt None’s Seeboden , Seeboden

, Seeboden Pizzeria Panperfocaccia, Villach

Vote mit!

Das große Voting ist eröffnet! Nach der Nominierungsphase haben es zahlreiche Pizzerien auf die Liste geschafft. Jetzt ist deine Stimme gefragt! Unterstütze deinen Favoriten, indem du täglich für die besten Pizzerien in Kärnten abstimmst. Hier geht es zum Voting.