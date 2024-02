In Tirol: Betrunkene Fußgängerin attackiert Frau auf Gehweg

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 20:41 / ©Максим Галінский-stock.adobe.com

Die deutsche Frau zwang die Ungarin durch wiederholtes Hin- und Herspringen zum Anhalten ihres Elektro-Rollers, schrie sie an und schüttelte die Lenkstange des Fahrzeugs. Der Vorfall endete damit, dass die Ungarin auf die Fahrbahn der vielbefahrenen Loferer Bundesstraße gelangte. Ein aufmerksamer LKW-Fahrer hupte lautstark und verhinderte so eine Kollision.

Täterin festgenommen und in Klinik gebracht

Die Polizei konnte die 53-jährige Deutsche in einer Wohnung antreffen und sie wurde zur weiteren Abklärung vorübergehend in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete nach ihrer Entlassung aus der Klinik die Festnahme der Frau an.