Wolken, ade: Sonniger Donnerstag für die Steirer in Aussicht

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 21:30

Am Donnerstag dominiert überwiegend bewölktes Wetter in der Steiermark. Morgens halten sich vereinzelt tiefe Restwolken und Nebel, während sich im Tagesverlauf vermehrt die Sonne zeigt. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad am Morgen und steigen bis zum Nachmittag auf angenehme 13 bis 17 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria vorhersagen.