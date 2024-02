Ehefrau getötet: War perverse Vorliebe der Grund für den Mord?

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 22:16 / ©5 Minuten

In der Nacht auf den 7. Juli 2023 wurde eine 62-jährige Frau in einem Wohnhaus in Eberndorf tot aufgefunden. Mehrere Male wurde mit einem Stanleymesser auf sie eingestochen. Der Tatverdächtige: Der Ehemann. Auseinandersetzungen dürften bei dem Ehepaar Alltag gewesen sein, doch vor dem Mord soll es keinen Streit gegeben haben.

Unfall gebaut

Der Mann flüchtet vom Tatort, setzt sich nach der Bluttat ins Auto und raste betrunken über die A2 Südautobahn. Es kam zu einem Unfall. Bei der Unfallaufnahme war der Mann äußerst aggressiv und verletzte einen Polizisten. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Polizei noch nichts vom Mord. Erst als die Tochter Anzeige erstattete, kam alles ans Licht. Seitdem sitzt der gebürtige Holländer in U-Haft.

Frau stürzte, Mann stach zu

Nun kamen neue Erkenntnisse über den Mordverdächtigen ans Licht. Schon seine Aussagen bei der Einvernahme Wochen nach der Bluttat wirkten wirr. Als die Frau in der Küche ausgerutscht sei, sei der Mann komplett in Rage geraten – er selbst wisse nicht, wieso. “Dann ist er laut eigenen Aussagen mit dem Stanley-Messer auf sie losgegangen”, so Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz damals gegenüber 5 Minuten. Doch sein dunkles Geheimnis liefert teilweise Erklärung für den Mord.

Dunkle Vorliebe

Wie die „Krone“ berichtet, soll der Verdächtige auf Videos stehen, die extreme Formen von Gewalt, Morde, Suizide und Vergewaltigungen, zeigen. Da sein dunkles Geheimnis ans Licht kam, kam auch der Verdacht auf, der 69-Jährige könnte seine perverse Vorliebe an seiner Ehefrau ausgelebt haben. Er selbst konnte immerhin bis jetzt noch nicht erklären, warum er zustach.

Einweisung in forensisches Zentrum

Seine dunklen Fantasien werden nun auch vor Gericht berücksichtigt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beantragt zusätzlich zur Mordanklage die Einweisung in ein forensisches Zentrum. Wann der Prozess stattfinden wird, ist noch nicht klar. Es gilt die Unschuldsvermutung.