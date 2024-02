Eigene Schwester mehrmals attackiert: Mann versteckt sich vor Polizei

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 06:24 / ©Pexels / RDNE Stock project

Am Mittwochnachmittag, 28. Februar, schlug ein 22-jähriger, in Klagenfurt wohnhafter Mann aus Slowenien in der Wohnung seiner 18-jährigen Schwester dieser ohne besonderen Grund mit der Faust auf den Kopf. Dabei wurde die junge Frau hinter dem linken Ohr unbestimmten Grades verletzt. Daraufhin verließ der Bruder die Wohnung des Opfers.

Mann ging erneut auf Schwester los

Gegen 20 Uhr kam er wieder zurück in die Wohnung und ging wieder auf seine Schwester los, die sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer befand. Ein 19-jähriger Freund der Familie, der zu Besuch war, ging dazwischen und konnte den 22-jährigen von der Schwester wegziehen, woraufhin dieser flüchtete. Währenddessen lief die Schwester in ihr Zimmer, versperrte die Türe und rief die Polizei.

22-Jähriger versteckte sich vor Polizei

Beim Eintreffen der Beamten konnte der Bekannte der Familie im Stiegenhaus angetroffen werden. Dieser gab an, dass sich der 22-Jährige im Keller verstecke. Die Beamten konnten ihn im unterem Stiegenhaus zum Keller ausfindig machen und gegen ihn sowohl ein Betretungs- und Annäherungsverbot, als auch ein vorläufiges Waffenverbot aussprechen.

Aufenthaltsverbot

Der Beschuldigte wurde zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße verbracht. Im Zuge dessen wurde erhoben, dass gegen ihn ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich bestand. Vom Bundsamtes für Fremden- und Asylwesen erging eine Festnahmeanordnung und der Slowene wurde in das PAZ Klagenfurt/WS eingeliefert.