Sieben Zwetschken und mehr in der Galerie Freihausgasse

Eine Kärntnerin ist ab Anfang März in der Galerie Freihausgasse zu Gast: Die bildende Künstlerin Anna Paul, geboren in St. Veit, wird ihre Kunstwerke dort präsentieren. Sie schafft in ihren Kunstwerken eine anregende Inszenierung des Alltäglichen, wobei sie unkonventionelle Materialien wie Brotteig, Nüsse, Dampf oder Zwetschken verwendet

oder Automaten einsetzt. Durch ihre experimentelle und zugleich kritisch-humorvolle

Herangehensweise eröffnen ihre Werke dem Publikum einen frischen Blick auf

menschliche Gewohnheiten.

Sieben Zwetschken und mehr

In der Ausstellung in der Galerie Freihausgasse versammelt die Künstlerin analog ihrer

ersten Monografie „Sieben Zwetschken“, ausgewählte Arbeiten aus den letzten zehn Jahren. In diesem Zeitraum sind 50 Projekte und Editionen mit mehr als 250 Einzelobjekten entstanden – die Ausstellung ist quasi ein unvollständiges Nachschlagewerk und gibt einen Einblick in die Vielfalt ihrer Arbeit. Paul absolvierte von 2005 bis 2011 ein Architekturstudium an der Universität für angewandte Kunst in Wien, Arbeiten sind in Sammlungen unter anderem der Stadt Wien und in Graz.