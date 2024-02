Februar endet warm – dann kommt wieder Schnee

Nachdem es im ganzen Februar bereits deutlich zu warm war, wird es auch am letzten Tag des Monats, dem heutigen 29. Februar, wieder richtig mild. Bis zu 17 Grad sollen uns erwarten, wie die „GeoSphere Austria“ berichtet. Es dürfte in den meisten Teilen Österreichs auch trocken bleiben, lediglich im trüben Süden und Südosten sind vereinzelte Tropfen bis hin zu Nieselregen zu erwarten, wie die „Unwetterwarnzentrale“ erklärt.

Schnee am Freitag?

Doch schon am morgigen Freitag „kühlt“ es bereits etwas ab. Während die Höchsttemperaturen bei neun bis 14 Grad liegen, kann es in Lagen ab 1.000 Metern im Westen sogar schneien – ansonsten liegt die Schneefallgrenze eher bei 1.400 Metern. Am Wochenende klingt der Niederschlag dann langsam ab, dennoch kann es immer wieder in höheren Lagen auch schneien.

Am Wochenende lockert es stellenweise wieder auf

Während es im Westen am Samstag nämlich bereits wieder auflockert, ist es vor allem in den zentralen Landesteilen auch weiterhin noch nass. Die Schneefallgrenze liegt dabei dann bei etwa 1.100 Metern, es dürfte im Tagesverlauf aber immer trockener werden. Am Sonntag sind dann nur noch südliche Bereiche rund um Kärnten und Osttirol betroffen. Zeitweise könne es regnen, die Schneefallgrenze würde zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe liegen, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.