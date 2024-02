„Du bist so jung“: Verena hat nur alle vier Jahre Geburtstag

Verena hat nur alle vier Jahre Geburtstag. Wie das geht? Sie ist ein sogenanntes „Schaltjahr-Kind“, was nicht bedeutet, dass sie weniger schnell altert als alle anderen. Jedoch kommt sie nur alle vier Jahre in den Genuss, ihren großen Ehrentag an ihrem eigentlichen Geburtstag zu feiern. Heuer aber ist es wieder einmal so weit – der 29. Februar lässt sich im Kalender 2024 finden. Wie aber fühlt es sich an, an solch einem selten Tag geboren worden zu sein? Wir haben Verena exklusiv für euch gefragt, wann und wie sie für gewöhnlich feiert und welche Sprüche sie sich in der Schulzeit aufgrund dieses seltenen Datums immer wieder hat anhören müssen.

„Es klingt aufregender, als es ist“

Zum ersten Mal erblickte Verena am 29. Februar 1980 im Grazer LKH das Licht der Welt. Ab dem heutigen Tag ist die gebürtige Grazerin stolze 44 Jahre alt und als Modistin (Hutmacherin) tätig – ein besonderer Beruf für ein besonderes Geburtstagskind. Wie aber fühlt es sich nun an, nur alle vier Jahre seinen „richtigen“ Geburtstag erleben zu dürfen? „Am 29. Februar Geburtstag zu haben, klingt wahrscheinlich aufregender und spektakulärer, als es wirklich ist. Für mich fühlt es sich immer so an, Geburtstag zu haben, auch wenn es der 28. Februar ist“, so das Fazit der Grazerin.

„Ich habe im Februar Geburtstag, nicht im März“

Wann feiert Verena Geburtstag, wenn es kein Schaltjahr gibt? „Immer am 28. Februar“, so die eindeutige Antwort der Steirerin, die es vorzieht, ihren großen Tag vorzufeiern, was bekanntlich Unglück bringen soll. Warum nicht am 1. März? „Ich bin im Februar geboren, nicht im März“, so lautet ihre Begründung, die durchaus einleuchtet. „Es fühlt sich so einfach stimmig an“, ergänzt Verena – lassen wir also Aberglaube, Aberglaube sein!

Eine alljährliche Tradition muss sein!

Blickt die Grazerin auf ihre bisherigen Geburtstage zurück, so bleiben ihr „alle in schöner Erinnerung“. Für Verena gibt es alljährlich eine besondere Tradition, welche sie sehr schätzt: „In meiner Familie bekommt jedes Geburtstagskind einen Geburtstagstisch“, erzählt sie gegenüber 5 Minuten von dem Brauch, der – egal ob Schaltjahr oder nicht – fester Bestandteil ihres Ehrentages ist.

Kindliche Neckereien blieben nicht aus

Wie aber waren die Geburtstage von Verena, als sie noch jünger war? Musste sie sich dumme Sprüche anhören? „In meiner Schulzeit gab es keinen Unterschied zu anderen Geburtstagen“, erinnert sie sich. Ein wenig damit aufgezogen wurde sie trotzdem aufgrund des außergewöhnlichen Datums. „Du bist so jung!“, „Hast du überhaupt schon die Matura?“ oder „Darfst du schon Autofahren?“, waren dabei einige Sprüche, die ihr besonders im Gedächtnis blieben. Es handelte sich dabei jedoch lediglich um kindliche Neckereien, ohne böse Absichten.

Verena mag es „spontan und unkompliziert“

Wie ist es aber, wenn man seinen Geburtstag nur alle vier Jahre im Kalender erblickt? Wird dann ein Schaltjahr besonders zelebriert? „Ich feiere den 29. Februar nicht anders als den 28. Februar“, antwortet Verena auf diese Frage. Sie behandelt ihren Geburtstag jedes Jahr gleichwertig und feiert ihn je nach Lust und Laune einmal mit einer großen Party oder im Kreise der Familie. „Immer sehr spontan und unkompliziert“, lautet dabei das Credo.