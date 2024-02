Für Katastropheneinsätze: Kärntner Feuerwehrleute wurden ausgezeichnet

Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen in Spiegelsaal der Landesregierung. Am Bild: LHStv. Martin Gruber und LR Daniel Fellner und die Ausgezeichneten der Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes St. Veit.

Das Engagement für die Feuerwehr sei von unschätzbarem Wert für unser Zusammenleben, unterstreichen LHStv. Martin Gruber und LR Daniel Fellner im Zuge der Verleihung. „Ihr seid in täglicher Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, Sie vor Gefahren zu schützen und auch ihr Hab und Gut vor Schäden zu bewahren. Dafür gebührt euch allen die größtmögliche Wertschätzung“, betont Katastrophenschutzreferent Fellner in seiner Ansprache im Spiegelsaal der Landesregierung. Außerdem hebt er die Bedeutung des Ehrenamts im Rahmen der heimischen Freiwilligen Feuerwehren hervor.

„Eure Einsätze sind etwas Besonderes, genau wie eure Kameradschaft.“

Die Kameradinnen und Kameraden seien es, die das Leben in den Feuerwehren prägen. „Ihr alle investiert eure Lebenszeit für euer Engagement und vertretet dabei Werte. Eure Einsätze sind etwas Besonderes, genau wie eure Kameradschaft. Das Einstehen füreinander ist etwas Wunderschönes“, so der Katastrophenschutzreferent. Oftmals werde es als selbstverständlich angesehen, dass bei einem Brand, Unfall oder bei einer Katastrophe die Feuerwehr anrücke und helfe. „Das ist nicht selbstverständlich und das müssen auch wir immer wieder betonen“, sagt der Landesrat. Für Fellner sei der Katastropheneinsatz die „Königsdisziplin“, er verdiene vollsten Respekt und Dankbarkeit. „Die Katastropheneinsatzmedaille ist unser sichtbares Zeichen für diesen Dank und sie ist verbunden mit der Bitte, weiterzumachen und weiter zu helfen.“

©LPD Kärnten/Just | Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen in Spiegelsaal der Landesregierung. Am Bild: LHStv. Martin Gruber, die Geehrten der FF Unterbergen, LR Daniel Fellner und Christian Gamsler (Stv. Katastrophenschutzbeauftragter Land Kärnten). ©LPD Kärnten/Just | Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen in Spiegelsaal der Landesregierung. Am Bild: LHStv. Martin Gruber und LR Daniel Fellner und die Ausgezeichneten von der FF Strassburg. ©LPD Kärnten/Just | Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen in Spiegelsaal der Landesregierung. Am Bild: LHStv. Martin Gruber, die Geehrten der FF Feistritz im Rosental und LR Daniel Fellner. ©LPD Kärnten/Just | Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen in Spiegelsaal der Landesregierung. Am Bild: LHStv. Martin Gruber und LR Daniel Fellner sowie die Geehrten der FF Krumpendorf. ©LPD Kärnten/Just | Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen in Spiegelsaal der Landesregierung. Am Bild (v.l.): LHStv. Martin Gruber, OFM Johanna Sumper und LR Daniel Fellner. ©LPD Kärnten/Just | Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen in Spiegelsaal der Landesregierung. Am Bild (v.l.): LHStv. Martin Gruber, Kat. Ref. Alex Walser und LR Daniel Fellner.

Kärntner Katastropheneinsatzmedaille verliehen

Mit den Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen ausgezeichnet wurden Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehren Althofen, Zweikirchen, Metnitz, Eberstein, Straßburg, Altenmarkt, St. Georgen ob Straßburg, Köttmannsdorf, Wurdach, Ferlach, Feistritz im Rosental, Unterbergen, Töschling, Maria Saal, Krumpendorf sowie ein Kamerad der BH Klagenfurt-Land. Die Kärntner Katastropheneinsatzmedaille wird in drei Stufen verliehen: in Gold für besondere Leistungen im Katastropheneinsatz, in Silber für mindestens fünf Katastropheneinsätze und in Bronze für mindestens drei Katastropheneinsätze. Unter „Einsatz“ wird ein Großschadensereignis verstanden, bei dem mindestens der behördliche Bezirkskrisenstab einberufen worden ist.