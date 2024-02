Neuer Trinkwasserbrunnen und frisch gepflanzte Baumallee für Millstatt

Der Marktplatz in Millstatt ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Wanderung. Bisher fehlte es dort an entsprechender Infrastruktur, was sich aber schon bald ändern wird. Der Tourismusverband Millstatt am See ist gerade dabei, dort einen offiziellen Wanderstartplatz zu errichten, der jenen bei der Schwaigerhütte und der Lammersdorfer Hütte ähnelt. Zentrales Element ist ein öffentlicher Trinkwasserbrunnen aus Naturstein inklusive Sitzgelegenheiten

Ortskern wird verschönert

„Solche Projekte beleben und verschönern den Ortskern, was sich wiederrum positiv auf das Lebensgefühl der Gemeindebürger auswirkt. Besonders gelungen finde ich, dass für den Brunnen Naturstein aus der Region verwendet wurde“, meint LHStv. Martin Gruber, der für die Orts- und Regionalentwicklung in Kärnten zuständig ist. Über die Kleinprojekteförderung unterstützt er mit 4.320 Euro die Errichtung des Wasserspenders. Die Förderzusage hat Gruber den Vertretern des Tourismusverbandes persönlich im Beisein von Bürgermeister Alexander Thoma überreicht.

Neue Baumallee am Kalvarienberg

Ebenfalls in Millstatt wurde ein weiteres Kleinprojekt umgesetzt: Eine neue Baumallee am Kalvarienberg. Der Platz beim Kalvarienberg-Friedhof mit der denkmalgeschützten Kapelle ist für viele nicht nur ein Ort zum Verweilen, sondern auch Sammelpunkt für den Slow Trail, der dort startet. Auf Initiative des „Forum Millstättersee Verein für Ortsbild und Regionalentwicklung“ wurde dort eine neue Allee gepflanzt, die nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch als Schattenspender für Menschen und Autos dient. Elf Jungbäume wurden erst kürzlich gepflanzt, die alten Bäume wurden zuvor fachgerecht entfernt. Die Kosten in der Höhe von 5.000 Euro wurden mit 2.500 Euro über die Kleinprojekteförderung von LHStv. Gruber übernommen. „Die Kleinprojekteförderung ist genau dazu da, unbürokratisch kleinere Projekte zu unterstützen, die sich positiv auf das Lebensgefühl und die Menschen in der Region auswirken. Die neu gepflanzte Baumallee, die mehrere Funktionen erfüllt, zählt definitiv auch dazu“, erklärt Gruber.