AK-Fahrradbörse: Hier bekommst du gebrauchte Räder zu günstigen Preisen

Am kommenden Freitag bis Samstag, den 2. März dreht sich in Villach alles um die Fahrradbörse der Arbeiterkammer Kärnten. Die Kauf- und Verkaufsplattform von gebrauchten Fahrrädern findet zum allerersten Mal in Villach in der Hauptfeuerwache statt. „Wir bieten im Sinne der Nachhaltigkeit eine Plattform für gebrauchte Räder an, damit die Nutzungsdauer von Fahrrädern verlängert wird und sich Familien Geld sparen können“, betont AK-Präsident Günther Goach. Als zusätzlichen Service für alle Kärntnerinnen und Kärntner wird die Qualität der Fahrräder vor Ort von Experten geprüft. „Der Frühling steht vor der Tür, da möchte niemand eine Überraschung bei der ersten Ausfahrt erleben“, so der Projektleiter im AK-Sport, Christian Rainer.

Online-Erfassung der Fahrräder

Vorab können die Fahrräder von zu Hause aus per Online-Erfassung eingegeben werden. Angenommen werden bei der AK-Fahrradbörse nur Erwachsenenfahrräder – unabhängig von Mountain-, City- oder Full Suspension Bikes – sowie Kinderfahrräder. Bis eine Stunde vor Börsenbeginn können Fahrräder online erfasst werden. Bei zusätzlicher Eingabe des IBAN – maximal eine Stunde vor Beginn der Börse – wird bei Verkauf des Fahrrads das Geld auf das eingetragene Konto überwiesen. Wichtig: Der IBAN kann nicht während oder nach der jeweiligen Börse eingetragen werden.

©Jost&Bayer | AK-Präsident Günther Goach. ©Helge Bauer | Projektleiter im AK- Sport, Christian Rainer

Abgabe der Fahrräder

Am Freitag, den 1. März erfolgt ausschließlich die physische Abgabe der Fahrräder von 9 bis 18 Uhr. „Durch die digitale Erfassung der Fahrräder wird ein schnellerer Ablauf bei der Fahrradabgabe am Freitag vor Ort gewährleistet“, so Rainer. E-Bikes können nicht abgegeben werden.

Kauf und Verkauf der Fahrräder

Am Samstag, den 2. März darf gestöbert und gekauft werden – „Sie können in bar oder per Bankomat zahlen und drauf los radeln!“, so Goach, der betont, wie wichtig eine kostengünstige Nachnutzung von Fahrrädern für Familien ist. Übrigens: Auf sportboerse.akktn.at unter „Statusabfrage“ weiß der Verkäufer immer und überall, wie es um den Status seines Fahrrades steht. Sollte der Artikel nicht verkauft werden, muss er bis allerspätestens Samstag, 18 Uhr bei der jeweiligen Börse abgeholt werden.

Licht ins Dunkel

Ein Euro pro verkauftem Fahrrad geht an Licht ins Dunkel! Sollte der Verkaufserlös bis Börsenschluss (Samstag, 18 Uhr) nicht abgeholt werden, wird der gesamte Betrag gespendet. Eine Abgabe von Fahrrädern am Samstag ist nicht mehr möglich.