Über 170 Straftaten! Dreifach-Mama finanzierte sich als Diebin ihr Leben

Veröffentlicht am 29. Februar 2024

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei Grein und Perg in Zusammenarbeit mit Beamten des Landeskriminalamtes Oberösterreich, konnte nach vermehrten Einbruchs- und Einschleichdiebstählen im Herbst 2023 im Bezirk Perg eine 42-Jährige als Tatverdächtige ausgeforscht werden.

Rund 170 Straftaten

Die Frau aus dem Bezirk Perg wurde bereits im Frühjahr 2023 bei Kellereinbrüchen auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Damals konnten ihr 153 Eigentumsdelikte nachgewiesen werden. Nach langwierigen und umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen sie. Doch die Frau dachte noch lange nicht ans Aufhören. Sie konnte Anfang Dezember 2023 erneut bei einem Einbruchsdiebstahl erwischt werden. Daraufhin konnte sie wieder vorläufig festgenommen werden. „Insgesamt konnten der 42-Jährigen zwischen Anfang Mai 2023 und Anfang Dezember 2023 zwei Einbrüche und 18 Einschleichdiebstähle in den Bezirken Perg, Amstetten, Freistadt und Steyr-Land nachgewiesen werden“, gab die Polizei Oberösterreich gekannt.

Mutter von drei Kindern

Die 42-Jährige schlich sich meist in den frühen Morgenstunden in die Wohnungen ein und ließ sich dabei selbst von den schlafenden Bewohnern nicht abhalten. Mit dem Diebesgut finanzierte sie vor allem sich und ihren drei minderjährigen Kindern den Lebensunterhalt. Großteils zeigte sie sich zu den Tatvorwürfen geständig. Sie wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.