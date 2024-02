Unfassbar! Vier Meerschweinchen einfach auf Wiese ausgesetzt

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 09:12 / ©Pfotenhilfe

Die Pfotenhilfe hat das verstoßene Quartett aus der Gemeinde Grödig, Bezirk Salzburg Umgebung, aufgenommen. Bei genauerem Hingucken stellten die Tierliebhaber nicht nur fest, dass es sich um vier Mädchen handelt, sondern das sie auch kahle Stellen aufgrund eines unbehandelten Hautpilzes haben. Der Fellzustand deutet zudem darauf hin, dass die Fellnasen aus Innenhaltung stammen und daher wegen Nahrungsmangel und den aktuellen Nachttemperaturen kaum überlebt hätten.

Kaltherzig und grausam

Die Tierschützer fragen sich: Wer tut so etwas? Jetzt wird nach Hinweisen auf den Täter gesucht. Beim Aussetzen von Tieren drohen bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, wenn diese zum Überleben in Freiheit nicht fähig sind. Wichtig wäre auch zu wissen, wie die kleinen Fellnasen gehalten wurden, ob es noch weitere Verstoßene gibt und ob sie möglicherweise trächtig sind. „Neben den derzeitigen nächtlichen Temperaturen um die null Grad wäre auch die aktuell intensive Mist- und Gülleausbringung lebensgefährlich für die vier Opfer gewesen“, ärgert sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler über so viel Kaltherzigkeit.

