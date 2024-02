Sonnig, „trocken“ und warm: Wo war der Grazer Winter?

3,1 Grad wärmer als im Vergleich zum Mittel von 1991 bis 2020 war es im meteorologischen Winter von Anfang Dezember bis Ende Februar in Österreich, wie die „Unwetterwarnzentrale“ nun berichtet. Der Winter war dieses Jahr „der wärmste seit Messbeginn und löst an der Spitze den Winter 2006/07 ab“, so die Meteorologen. Übrigens hat es in allen Landeshauptstädten Rekordwerte bei der Anzahl der milden Tage mit mindestens zehn Grad gegeben – einzig Graz tanzt hier aus der Reihe.

Wärmste Temperaturen allesamt in der Steiermark

Generell war der Winter vor allem in der Steiermark besonders spannend. So gab es die drei wärmsten Temperaturen Österreichs – allesamt vom 5. Februar – hierzulande. 21,2 Grad erreichten an diesem Tag Leibnitz und Deutschlandsberg, in Graz war es noch 21,1 Grad warm. Während sowohl die kältesten als auch die nassesten Orte anderswo beheimatet sind, punktet die Steiermark wieder bei den trockensten Orten voll und ganz. Obwohl der Winter nämlich in Österreich „außergewöhnlich nass“ war und unter anderem auch in der westlichen Obersteiermark teils doppelt so viel Niederschlag brachte, waren die Werte im Grazer Becken beispielsweise nur durchschnittlich. Die drei trockensten Orte Österreichs waren jedenfalls Köflach, St. Radegund und Graz.

Steirische Orte punkten bei Sonnenstunden

Auch wenn man auf die Sonnenstunden blickt, können die steirischen Orte – insbesondere die Stadt Graz – punkten. Die meisten Sonnenstunden in bewohnten Orten hat es nämlich in Graz (389 Stunden) gegeben. Dahinter folgen mit Stand 29. Februar Deutschlandsberg (383 Stunden) und Laßnitzhöhe (377 Stunden). Generell gab es „deutlich mehr Sonnenschein als üblich“, wissen die Meteorologen. Stärker als am 23. Dezember in Mariazell (135 km/h) ist der Wind übrigens in den Niederungen in Österreich in diesem Winter nie gegangen.