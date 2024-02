26 Unternehmen durchleuchtet: Wie sicher sind Innsbrucks „Taxler“?

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 09:36 / ©BMF/Finanzpolizei

‚ÄěDie beh√∂rden√ľbergreifende Arbeit ist, wie die Schwerpunktkontrollen gezeigt haben, essenziell in unserem Kampf gegen Sozialleistungs- und Abgabenbetrug. So gehen wir wirksam gegen jene vor, die versuchen, das System zu untergraben. Damit sch√ľtzen wir ehrliche Taxiunternehmen und gew√§hrleisten die Sicherheit der Fahrg√§ste‚Äú, so Finanzminister Magnus Brunner.

Groß angelegte Kontrollen

Insgesamt wurden 26 Taxibetriebe und 28 Personen √ľberpr√ľften. Dabei wurde auf Steuerr√ľckst√§nde, die ordnungsgem√§√üe Anwendung der Registrierkassenpflicht und die Anmeldung bei der Sozialversicherung kontrolliert. Ein Taxifahrer war zum Zeitpunkt der Kontrolle arbeitslos gemeldet. Dieser wurde sofort an die zust√§ndige Polizeieinheit √ľbergeben. Sollte sich herausstellen, dass der Mann zu Unrecht Arbeitslosengeld kassiert hat, folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Sozialleistungsbetrugs.

Weinige S√ľnder festgestellt

Au√üerdem ignorierte ein Fahrer die Anhaltezeichen eines Finanzpolizisten. Er wurde kurze Zeit sp√§ter in der N√§he ausfindig gemacht und gemeinsam mit der Polizei kontrolliert. Eine entsprechende Anzeige erfolgte. Unter den kontrollierten Betrieben waren auch acht Busse und deren Fahrer. Bei den ausl√§ndischen Bussen wurde zudem kontrolliert, ob sie alle erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen mitf√ľhrten. Erfreulicherweise konnten hier keine √úbertretungen festgestellt werden.