Unverhofft kommt oft: Niederösterreicher wird über Nacht zum Multimillionär

Dabei war es eigentlich der Computer, der zum Solo-Sechser und damit zu einem Gewinn von mehr als 2,4 Millionen Euro verhalf, denn es war ein Quicktipp der zum Erfolg geführt hatte. Im vierten von zehn Tipps fand sich die millionenbringende Kombination. Es war bereits der neunte millionenschwere Sechser in diesem Jahr, und der sechste allein im Februar.

Vier hatten die richtigen Fünf

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinne zu jeweils rund 30.000 Euro. Zwei wurden per Normalschein in der Steiermark und einer in Wien erzielt, der vierte Gewinn gelang per Quicktipp in Tirol. Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Da die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 53 Spielteilnehmer jeweils mehr als 6.200 Euro. In der nächsten Runde geht es beim LottoPlus Sechser um rund 200.000 Euro.

Sag einfach „ja“

Beim Joker trugen drei Wettscheine die richtige Joker Zahl, und auf allen war auch das „Ja“ angekreuzt. Somit gehen mehr als 73.000 Euro je einmal nach Wien, nach Oberösterreich und in die Steiermark.