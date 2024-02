Österreichische Post „hat einen Vogel“: Dieser Piepmatz ziert nun die Briefe

In dieser Serie stellt die Österreichische Post in Kooperation mit BirdLife Österreich gefährdete Vogelarten vor. In den vergangen 25 Jahren sind neun von zehn Grauammern verschwunden. Das österreichische Brutvorkommen der Grauammer beschränkt sich nur noch auf vereinzelte, kleine Verbreitungsgebiete im Osten des Landes.

Sonderbriefmarke in Kooperation mit BirdLife

Das erste Exemplar der neuen Sonderbriefmarke wurde nun von Post-Generaldirektor Georg Pölzl an Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich, übergeben. Die Sonderbriefmarke wurde von Lisa Filzi gestaltet, hat einen Nennwert von 95 Cent und wurde 340.000 Mal aufgelegt. Zusätzlich zur Sonderbriefmarke gibt die Post in Kooperation mit BirdLife Österreich das Marken- und Postkartenheft „Singvögel“ zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung heraus. Vier Postkarten sowie vier Briefmarken zu je 95 Cent zeigen die bunte Schönheit der heimischen Singvögel. Der Ersttag mit Sonderpostamt findet am Samstag, 2. März, von 8 bis 13 Uhr in der Stadtwerke-Hartberg-Halle in Hartberg statt.

©Österreichische Post AG | So siehst die aktuelle Sonderbriefmarke aus. ©Österreichische Post AG ©Österreichische Post AG | Das ist der Sonderstempel für den Ersttag.

Hier findest du die Briefmarke: Sie ist ab sofort in allen Postfilialen, im Online-Shop sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post erhältlich.

Ein Singvogel verstummt: Das ist ein Grauammer

Die stark gefährdete Grauammer ist die größte, aber wegen ihres schlichten Gefieders auch unscheinbarste einheimische Ammernart. Als Lebensraum benötigt sie offene Kulturlandschaften mit blütenreichen Brachen, kleinen Feldgehölzen und Einzelsträuchern als Versteckmöglichkeiten sowie einzelnen höheren Bäumen als Singwarte. Genau diese Lebensraumansprüche führen zur starken Gefährdung der Grauammer, denn geeignete Lebensräume wie Brachen wurden in den letzten Jahrzehnten durch die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung immer seltener. Das bedeutendste Brutgebiet ist die Niedermoorlandschaft Hanság (Waasen) an der burgenländisch-ungarischen Grenze: 2022 wurden hier 50 Reviere gezählt.