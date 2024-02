Overs: „Reden wir über das, was geht und nicht, was nicht geht!“

Für die Tourismus Region Villach gibt es allen Grund zum Feiern: „2023 war für die Tourismusregion das drittbeste Jahr des letzten Vierteljahrhunderts,“ freut sich Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See. Trotz der Erfolgsbilanz gibt es noch einiges zu tun, darüber sind sich die Tourismusverantwortlichen im Klaren. Die Inflation schränkt die Touristen in ihrem Budget ein, der Wettbewerb wird größer und verschiedene Auflagen machen es für Veranstalter von Events schwer, diese wirklich umzusetzen. Die zentralen Fragen: „Wie können wir noch besser werden und mehr Qualität liefern? Und was muss sich im Tourismus ändern?“

Knappes Geld stellt Urlauber vor die Wahl

Die Inflation ist an kaum einem spurlos vorübergehen. „Es geht allen gleich. Durch die Inflation bleibt weniger Geld in der Geldbörse“, sagt Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismus Region Villach GmbH, im Gespräch mit 5 Minuten. Trotz der finanziell einschränkenden Faktoren ist die Reiselust aber groß. Das belegen auch die Nächtigungszahlen im Raum Villach. „Allerdings geht es jetzt nicht mehr um einen Wettbewerb der Destinationen, sondern um einen Wettbewerb zu anderen Kaufentscheidungen – fahre ich in den Urlaub oder kaufe ich die neue Küche“, bringt Overs auf den Punkt.

©Region Villach Tourismus ©Adrian Hipp

Veranstaltungen als wichtiger Impuls für Tourismus

Dahingehend sind auch Veranstaltungen für den Tourismus essenziell. Man denke an den Villacher Kirchtag, den Advent, das Harley-Treffen, den Villacher Fasching und Co., die für zusätzliche Impulse für den Tourismus sorgen. Offizielle „GTI-Treffen“ gibt es keine mehr. Einen leichten Einbruch von 10 Prozent hatte der Tourismus in Villach im eigentlichen „Tuning-Monat“ Mai 2023 dadurch bereits zu verbuchen. „Warum nur 10 Prozent? Weil wir sofort Gegenmaßnahmen gesetzt haben, wie das SUP-Festival, durch die wir das Minus kompensieren konnten“, erklärt Overs.

Bürokratische Hürden: Events fallen ins Wasser

Es wird aber immer schwieriger Veranstaltungen zu organisieren. Viele Auflagen setzen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Ein Paradebeispiel ist die „Tour de Kärnten“, die wegen der bürokratischen und politischen Hürden heuer nicht stattfinden wird. „Events auf Straßen sind schwer zu organisieren. Bei einer Radveranstaltung muss ich halt auch eine Straße sperren“, weiß Overs. Als Pendant für das „GTI-Treffen“ und die „Tour de Kärnten“ gibt es heuer zwei zusätzliche Mountain-Bike-Events und auch das SUP-Festival am Faakersee soll größer ausfallen. Dennoch bleibt das Problem der Bürokratie bestehen, es brauche Lösungen im Sinne des Tourismus.

Bessere Rahmenbedingungen für Veranstalter

„Am Tourismustag werden wir genau darauf hinweisen: Es wird immer schwieriger, Veranstaltungen durchzuführen, damit geht eine Basiskompetenz von Kärnten verloren. Wir müssen unbedingt bessere Rahmenbedingungen für Veranstalter schaffen. Dafür brauchen wir auch politisch mehr Mut“, fasst der Geschäftsführer zusammen. Land und Bund werden zum Handeln aufgefordert. Das System von Auflagen über Auflagen, Beschwerden über Beschwerden, erschwert den Touristikern die Arbeit. „Wir müssen Abschied nehmen von der Vetokratie. Das heißt, nicht mehr darüber sprechen, was nicht geht, sondern viel eher um das, was sehr wohl geht.“