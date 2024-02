Nicht lange „clean“ geblieben: Junger Drogen-Dealer wieder festgenommen

Lange ist ein junger Steirer nicht „clean“ geblieben, wie die Polizei nun berichtet. Bereits im Juli 2023 wurde er wegen Verdachts des gewinnbringenden Drogenverkaufs festgenommen – gemeinsam mit einem 17-jährigen Rumänen. Beide wurden daraufhin wieder aus der U-Haft entlassen. Der Verdacht damals: Verkauf von sechs Kilogramm Marihuana. Zumindest der mittlerweile 20-jährige Hartberger dürfte sich von der Festnahme aber nur wenig einschüchtern haben lassen. Er verkaufte weiterhin Marihuana an diverse Abnehmer, so die Ermittler weiter.

Ermittlungen sind „noch lange nicht“ abgeschlossen

Der 20-Jährige stand nämlich auch in Freiheit im Fokus der Hartberger Kriminalisten. Mehrere Hinweise zum Verdacht des Suchtmittelverkaufs führten erneut zu einer von der Staatsanwaltschaft Graz angeordneten Festnahme. Am gestrigen 28. Februar nahmen die Ermittler den Verdächtigen in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Hartberg fest. Die Ermittlungen der Suchtgiftgruppe Hartberg sind aber noch lange nicht abgeschlossen. „Derzeit wird gegen rund 100 Suchtmittelabnehmer, teilweise bis in das Bundesland Burgenland ermittelt“, so einer der federführenden Beamten.

20-Jähriger zeigt sich unkooperativ

Der 20-Jährige zeigte sich bislang unkooperativ und leugnet jegliche Vorwürfe zum Verdacht des Suchmittelverkaufs. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.