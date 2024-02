Bella wurde einfach zurückgelassen: „Schämt euch!“

Bella ist in Spielfeld einfach zurückgelassen worden.

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 11:33 / ©Tierschutzverein Leibnitz - Tierheim Adamhof

Die Do Khyi Herdenschutzhündin Bella ist erst ein Jahr alt und hat schon viel mitmachen müssen. Bereits vor einigen Wochen sei die Anfrage beim „Tierschutzverein Leibnitz – Tierheim Adamhof“ von der Besitzerin eingelangt, einen neuen Lebensort für die junge Hündin zu finden. Dieser wurde dann auch gefunden, allerdings noch von der Vorbesitzerin. Letzte Woche langte dann die Meldung über einen Fundhund beim Billa Plus in Leibnitz ein. Sie hatte ihre Leine durchgebissen, konnte aber vom Besitzer wieder gesichert und mitgenommen werden, noch bevor die Tierheim-Mitarbeiter eintrafen.

„Als wir Bella sahen, haben wir sie gleich erkannt“

Nur wenig später wurde sie dann von Polizisten in Spielfeld gefunden und zum Tierheim gebracht. „Als wir Bella sahen, haben wir sie gleich erkannt“, heißt es seitens des Tierheims auf Facebook. Man hätte sich aber nichts Böses gedacht und sie entgegengenommen. „In der Annahme, sie würde bestimmt bald vom Besitzer abgeholt werden.“ Über 800 Mal wurde daraufhin das Posting geteilt, dass man sie gefunden hat – Daten vom Besitzer hatte man nämlich nicht.

Weder Besitzer noch Züchter nehmen Bella zurück

Wenig später dann die Hiobsbotschaft: „Der Besitzer teilte uns mit, dass er seine Hündin nicht mehr abholen würde. Er hat bis heute weder eine Abgabegebühr bezahlt, noch Papiere der Hündin vorbeigebracht.“ Eine weitere schlechte Nachricht folgte sogleich auf dem Fuße: Auch der Züchter von Bella, den man kontaktiert hat, konnte und wollte die Hündin nicht mehr zurücknehmen. „Es ist einfach nur unfassbar und zeigt nur, wie verantwortungslos manche Menschen mit diesen Lebewesen umgehen“, zeigt sich das Tierheim fassungslos.

„Wir geben sie nicht mehr leichtfertig ab“

Und an alle, die eine solche Hunderasse holen würden und sie dann einfach wieder abgeben oder gar, wie in diesem Fall, zurücklassen, haben die Verantwortlichen des Tierheims auch eine klare Botschaft: „Schämt euch!“ Bella sei in ihrem jungen Alter schon mehrmals weitergereicht worden und nun muss sie das wohl noch einmal. Das Tierheim zeigt sich jedenfalls weiter kämpferisch für Bella: „Wir werden alles daran setzen, für sie einen tollen Platz zu finden und geben sie ganz sicher nicht mehr leichtfertig ab.“