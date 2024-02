Toll! Gleich zwei Grazer Restaurants räumen bei „Lieferando-Awards“ ab

Was haben das beste asiatische und das beste italienische Restaurant Österreichs gemeinsam? Sie sind, laut Lieferando-Awards, beide aus Graz. Immerhin fast 20.000 Lieferando-Kunden haben 2023 in 14 unterschiedlichen Kategorien für ihre Lieblings-Restaurants abgestimmt. „Ichi go Ichi e“ hat sich dabei als bestes asiatisches und das „Limes Café“ als bestes italienisches Restaurant durchgesetzt.

Römische Tradition kommt in Österreich gut an

Das „Ichi go Ichi e“ gibt es in Graz gleich zwei Mal – am Dietrichsteinplatz und in der Keesgasse. Das „Limes Café“ dagegen bringt die römische Tradition nach Graz in die Grazbachgasse. Einige Zutaten werden dabei direkt aus Rom geliefert. Die beiden erfolgreichen Restaurants wurden am 26. Februar in Wien ausgezeichnet.