Mietenvergleich: Hier wohnt man in der Steiermark am günstigsten

Die Internetseite „willhaben“ hat einen Mietpreisspiegel für das Jahr 2023 veröffentlicht. Demnach sind in großen Teilen Österreichs – mit der Ausnahme von vier Bezirken – die Mieten teils deutlich angestiegen. Während man in Wien (Bezirk Innere Stadt) und Innsbruck im vergangenen Jahr über 20 Euro pro Quadratmeter bezahlt hat, seien es in immer 28 von 113 analysierten Bezirken weniger als zehn Euro gewesen, heißt es in der „willhaben“-Analyse. Wie aber sieht es in der Steiermark aus?

In Graz sind die Mieten am höchsten

Während man in der Inneren Stadt in Wien und in Innsbruck also um über 20 Euro pro Quadratmeter lebt, kostet eine Mietwohnung in der zweitgrößten Stadt Österreichs, in Graz, „nur“ 12,70 pro Quadratmeter im Schnitt. Graz ist damit auch der teuerste Bezirk in der Steiermark, gefolgt vom Grazer Umlandsbezirk mit 12,10 Euro. Immerhin noch über zehn Euro pro Quadratmeter bezahlt man in den Bezirken Leibnitz (elf Euro), Liezen (10,90 Euro), Deutschlandsberg (10,60 Euro) und Weiz (10,40 Euro).

Hier waren die Preise am günstigsten

Aber: In nur drei österreichischen Bezirken lebt es sich dafür günstiger, als beispielsweise im steirischen Murtal. Dort lagen die durchschnittlichen Mieten 2023 bei 8,50 Euro pro Quadratmeter. Zwischen neun Euro und 9,80 Euro liegen die übrigen steirischen Bezirke: Südoststeiermark (9,80 Euro), Voitsberg (9,60 Euro), Hartberg-Fürstenfeld (9,60 Euro), Murau (9,40 Euro), Leoben (9,20 Euro), Bruck-Mürzzuschlag (neun Euro), Murtal (8,50 Euro)