Über Feld geschlittet und abgestürzt: Auto landete im Bachbett

Am Donnerstagmorgen, 29. Februar 2024 gegen 6.15 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Österreicher mit seinem Auto in Kirchberg auf der Spertentalstraße vom Ortsteil Aschau kommend in Richtung Kirchberg. Das Fahrzeug kam in einer leichten Rechtskurve aus unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und fuhr rund 20 Meter über ein Feld.

Fahrer wurde verletzt

Das Fahrzeug stürzte anschließend in ein Bachbett und kam schlussendlich dort zum Stillstand. „Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden“, heißt es von der Polizei Tirol. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehr, die Rettung und die Polizei.