Fahrzeuge gemietet und behalten: So wurden Betrüger zu Schleppern

Die vier rumänischen Staatsbürger brachten die Fahrzeuge nach Ablauf der Mietfrist nicht zurück und waren für den Vermieter aus dem Bezirk Leibnitz nicht mehr erreichbar. „Durch die Tat entstand ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Der Geschäftsführer (39) erstattete die Anzeige“, heißt es seitens der Polizei.

Zwei Rumänen in Rumänien festgenommen

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin die Festnahme der vier rumänischen Staatsbürger an. Zwei Verdächtige (beide 22) konnte nach intensiven Ermittlungen in Rumänien ausgeforscht und festgenommen werden. Die beiden Rumänen stehen auch im Verdacht an der Schleppung von Migranten beteiligt zu sein. Beide wurden im September bzw. Oktober 2022 nach Österreich ausgeliefert. Die Verdächtigen zeigten sich zu den Vorwürfen nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Wo sind die drei Fahrzeuge verblieben?

Die zwei weiteren Verdächtigen (23 und 24) wurden im September 2022 in Ungarn festgenommen. Die Festnahme der rumänischen Staatsbürger erfolgte während einer Schlepperfahrt von Migranten. Nach Verbüßung der Strafe in Ungarn wurden die beiden Rumänen am 28. Februar 2024 nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme zeigten sich die rumänischen Staatsbürger nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Ein Fahrzeug konnte sichergestellt werden, der Verbleib der zwei weiteren Fahrzeuge ist bislang ungeklärt.