„Tut mir schrecklich leid“: Grande Finale im „Horror-Mutter“-Prozess

Vorgeworfen wird der 33-jährigen Mutter und Alleinerzieherin, dass sie ihren Sohn zumindest von Juli bis November 2022 unter anderem geschlagen, gefesselt, geknebelt und ihn wiederholt über Stunden in eine Hundebox eingesperrt haben soll. Zudem soll sie das Kind hungern haben lassen – wir haben berichtet.

„Monströse kriminelle Handlung“

Im psychiatrischen Gutachten wird bei der 33 Jahre alten Mutter eine „schwerwiegende und nachhaltige psychische Störung“ festgestellt. Das Stadium der Unzurechnungsfähigkeit sei aber nicht erreicht, die Frau habe auch „nicht unter einem Wahninhalt“ gehandelt. Vorliegend war laut Peter Hofmann zudem eine „schwere emotionale Störung“, die 33-Jährige habe „kein Empfinden mehr für die Absurdität dieser Situation“ gehabt. Der Sachverständige sprach von einer „monströsen kriminellen Handlung über langen Zeitraum“. Es bestehe eine große Wahrscheinlichkeit dafür, dass die 33-Jährige in absehbarer Zeit erneut schwere Körperverletzungsdelikte begehen werde.

Komplizin gilt ebenfalls als gefährlich

Ähnlich verhält es sich in Sachen Gefährlichkeit mit der 40-jährigen möglichen Komplizin. Die Beschuldigte sei aber stets zurechnungsfähig gewesen, erklärte Hofmann. Falls sich die Zweitangeklagte tatsächlich wie in der Anklage vorgeworfen verhalten hat, deute das eindeutig auf „innerlich große Abgründe“ und „mangelnde Empathie“ hin. Für beide Frauen beantragte die Staatsanwaltschaft Krems zusätzlich zum Strafausspruch eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

„Weiß nicht, wie es so weit kommen konnte“

Die Aussagen der beiden Angeklagten hatten einander im Prozessverlauf in vielen Teilen widersprochen. Am Donnerstag zeigte sich die Mutter zerknirscht und gab an, dass ihr „schrecklich leid tut, was passiert ist“. Sie wisse nicht, „wie es so weit kommen hat können“ und bereute die Kontaktaufnahme mit der Zweitangeklagten. Die 40-Jährige wiederum unterstrich, dass ihr das gesamte Ausmaß der Handlungen nicht bewusst gewesen sei. „Den Fehler kann ich leider nicht mehr rückgängig machen, ich hätte da selber eingreifen müssen.“ Sie entschuldigte sich unter Tränen beim 13-Jährigen und bei dessen Vater. Die Staatsanwältin ortete bei der 40-Jährigen indes widersprüchliche Aussagen. „Warum sollten wir Ihnen ein Wort glauben?“, stellte die Vertreterin der Anklagebehörde in den Raum.

Kind beinahe zu Tode geknebelt – lebenslange Haft droht

Die Mutter des Sohnes könnte im Fall einer Verurteilung wegen versuchten Mordes bis zu lebenslange Haft ausfassen. Diesen Anklagepunkt bestritt die 33-Jährige. Zu den Vorwürfen des Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen sowie der Freiheitsentziehung bekannte sich die Waldviertlerin schuldig. Die Strafdrohung für die Mitangeklagte beträgt bis zu 15 Jahre. Die 40-Jährige bekannte sich grundsätzlich schuldig, schränkte diese Verantwortung aber danach bei ihrer Befragung am Montag stark ein. (APA/red.29.2.24)

Wie geht es jetzt dem Kind? Körperlich geht es dem Buben nun wieder gut, er lebt bei seinem Vater. Eine Gutachterin sah beim 13-Jährigen aber die „Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass er zukünftig in seiner Persönlichkeit verformt bleiben wird“. Vorliegend sei eine posttraumatische Belastungsstörung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.02.2024 um 13:18 Uhr aktualisiert