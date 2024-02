6 Meter hohe Skulptur ziert bald Kreisverkehr in der Italiener Straße

Der neue Kreisverkehr in der Italiener Straße zählte 2023 zu den wichtigsten städtischen Straßenbauprojekten. Schon bald wird er durch eine Skulptur aufgewertet. „Diese ist der hölzernen Trophäe des Bruno-Gironcoli-Förderpreises nachempfunden. Das Kunstwerk soll tagsüber ein faszinierendes Schattenspiel bieten und nachts die Stadteinfahrt durch ihre Beleuchtung in Szene setzen […]“, erklärt Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). In der Praxis wird die Skulptur von Lehrlingen der KMF-Lehrlingsakademie aus rostbraunen Cortenstahl gefertigt. Die sechs Meter hohe, kubische Konstruktion, in der eine amorphe Blase sichtbar wird, besteht aus drei Zentimeter starken Stahllamellen.

©SPÖ Villach Stadtrat Harald Sobe (SPÖ)

15 Tonnen schwer

„Eine Herausforderung ist, die vielen Lamellen zu einer Konstruktion zu verschweißen, die trotz ihres Gewichts von 15 Tonnen die Leichtigkeit in ihrem Erscheinungsbild bewahrt“, so Oliver Zlamal, kaufmännischer Geschäftsführer der KMF. Die Herstellung des Stahlbetonfundamentes, auf das die Skulptur versetzt wird, erfolgt unter Mitwirkung von Schülern der HTL Villach. „So können sie ihr, in der Theorie erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen“, erklärt HTL-Direktor Peter Kusstatscher. Das Kunstwerk soll Anfang Juni im Kreisverkehr platziert werden.

©Stadt Villach / KK Sechs Meter hoch und zirka 15 Tonnen schwer wird das Kunstwerk, welches Anfang Juni im Kreisverkehr platziert werden soll.

Markierungsarbeiten erfolgen demnächst

In den kommenden Tagen sollen auch die noch ausstehenden Markierungsarbeiten im Bereich des Kreisverkehrs erledigt werden. Ab Mitte März sind noch Restarbeiten an den Kreuzungsbereichen Ossiacher Zeile/ Bertha-von-Suttner Straße und Italiener Straße/Bichlweg durchzuführen. Außerdem wird im Bereich der stadteinwärts führenden Bus-Haltestelle noch die Fundamentierung für ein Bus-Wartehäuschen errichtet.