Weichenstellung für die Logistik-Drehscheibe in Fürnitz

Im Zuge einer Pressekonferenz unterzeichneten die Eigentümer des Logistikcenters Austria-Süd (LCAS) – nämlich das Land Kärnten, die ÖBB-Infrastruktur AG, die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft (BABEG) – am Donnerstag ein „Memorandum of Understanding“. „Kärnten rückt immer mehr in die Mitte Europas. Das wollen wir international noch sichtbarer machen“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Wesentlich dabei sei es, die entsprechende Infrastruktur weiter auszubauen und noch mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. In Gemeinsamkeit vorantreiben wolle man aber auch die Vermarktung des Standortes und die Bearbeitung der Grundstücke in Villach-Fürnitz.

©LPD Kärnten/Jannach Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

Betriebsansiedlungen sollen attraktiver werden

Als großen Erfolg sieht Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), dass nun erstmals eine Einigung auf Investitionen und den Ausbau erfolgte. Noch heuer soll der Planungsstart erfolgen. „Diese Investitionen und der Planungsstart sind ein klares Bekenntnis zum Standort und ein wichtiges Signal an Investoren und für Betriebsansiedelungen“, so der Landesrat. Bei positiven Aussichten werde auch eine frühere als geplante Investition geprüft. Schuschnig erklärte, dass das LCAS ein „one-stop-shop“ für Unternehmen sein soll, die sich hier ansiedeln wollen. Konkret soll es künftig alle Grundstücke vor Ort zentral anbieten können. „Damit kann die LCAS endlich professionell gegenüber Investoren auftreten“, sagte Schuschnig. Jetzt soll laut ihm auch ein Standortkonzept entwickelt werden und bei Investitionen will man so viele EU-Förderungen wie möglich ansprechen. Für ÖBB-Vorstandsvorsitzenden Andreas Matthä liegt der 300.000 Quadratmeter große Standort Villach-Fürnitz exzellent. Er verwies auf den Direktanschluss an den Hafen Triest, an Slowenien und an die Autobahn. Gemeinsam wolle man den Standort weiter ausbauen und seine Stärken gemeinsam noch besser nutzen.

©Bauer Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP)

WK-Präsident begrüßt Absichtserklärung

Als gute Nachricht für Fürnitz, für den Logistikstandort Kärnten und die AREA Süd bezeichnete auch Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl den Abschluss der Absichtserklärung. Der seit Jahren besprochene, aber immer wieder verzögerte Ausbau der bestehenden Anlagen könnte damit nun Wirklichkeit werden, hofft Mandl: „Ich bin sehr froh über dieses spät, aber immerhin doch erfolgte Bekenntnis zu den notwendigen Investitionen in Fürnitz. Das betrifft nicht nur die technische Ausstattung des Güterterminals selbst, sondern auch die notwendigen Erweiterungsflächen für Betriebsansiedlungen, die nun von der Logistik Center Austria Süd als zentraler Standortentwicklungsstelle abgewickelt werden soll.“