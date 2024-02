Graz wird um einen Nahversorger reicher

Am heutigen Donnerstag, dem 29. Feber, eröffnet der neue PENNY Markt in Graz als regionaler Nahversorger mit rund 1.900 Produkten auf über 719 Quadratmeter Verkaufsfläche. Am Andritzbach 32 gibt es künftig den ganzen Tag frisches Obst und Gemüse. „Wir sind stolz, dass PENNY noch mehr Frische und regionale Produkte nach Graz bringt. Unsere Kunden erhalten eine große Auswahl an Eigenmarken sowie bekannte Marken zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis“, verspricht PENNY Geschäftsführer Kai Pataky.

Die Öffnungszeiten Der PENNY Markt in der Straße Am Andritzbach 32, 8045 Graz hat ab sofort zu folgenden Zeiten für Kunden geöffnet. Montag bis Freitag: 7.15 bis 19 Uhr

Samstag: 7.15 bis 18 Uhr