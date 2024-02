Spanische Modemarke „Mango“ kommt nach Hartberg

Das Sortiment im „R2 Shop“ in Hartberg wird um eine Modemarke reicher. Die Looks des spanischen Unternehmens „Mango“ sind ab heute in dem Shop-in-Shop Konzept des R2 erhältlich. Seit 9 Uhr vormittags kann die Mode für Damen und Herren in Hartberg geshoppt werden. „Natürlich erfolgt die Erweiterung im feierlichen Rahmen mit kleinen Snacks, Gewinnspiel und lustigen Fotobox-Schnappschüssen“, kündigte Mode Roth an.