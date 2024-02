KÃ¤rntner wurde wÃ¤hrend des Krankenstandes per WhatsApp gekÃ¼ndigt

Ein bereits seit 1991 beschäftigter Kärntner Arbeiter hatte im Mai einen Arbeitsunfall und musste daraufhin einen Krankenstand anmelden, berichteten die Rechtsexperten der Kärntner Arbeiterkammer am heutigen Donnerstag. Noch während des laufenden Krankenstandes sei dem Mann im vergangenen Juni durch den Arbeitgeber per WhatsApp mitgeteilt worden, dass er abgemeldet und nicht mehr weiterbeschäftigt werde. Auch habe der Dienstgeber weder eine Kündigungsfrist eingehalten und noch die Abfertigung-alt ausgezahlt. Daraufhin wandte sich der Kärntner an die Experten der Arbeiterkammer Kärnten. „Nach erfolgter Intervention wurde für den Dienstnehmer die Abfertigung in der Höhe von rund 75.500 Euro brutto außergerichtlich erstritten“, teilte man mit.

„Kündigungsschutz im Krankheitsfall längst überfällig“

AK-Präsident Günther Goach nahm den aktuellen Fall als Anlass und forderte einen Kündigungsschutz im Krankheitsfall: „Man muss dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesund bleiben. Dazu gehört auch, dass man sich im Krankheitsfall in Ruhe auskurieren kann, ohne Angst um seinen Job zu haben.“

©AK Jost Bayer AK-Präsident Günther Goach