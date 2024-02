So begeht Klagenfurt den internationalen Frauentag

„Am Internationalen Frauentag erinnern wir uns daran, dass Gleichberechtigung nicht nur ein Ziel ist, sondern eine grundlegende Voraussetzung für eine gerechte und inklusive Gesellschaft. Wir müssen weiterhin für die Rechte und Chancen aller Frauen kämpfen, damit sie in allen Bereichen des Lebens frei und selbstbestimmt handeln können. Ich freue mich, dass es rund um den 8. März in Klagenfurt wieder so viele Initiativen gibt, die für Gleichstellung, Selbstbestimmtheit, Frauenförderung und Chancengleichheit stehen“, hält Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) fest.

Verleihung des Maria Tusch Frauenpreis

Direkt am Internationalen Frauentag wird um 19.30 Uhr im Künstlerhaus der diesjährige Maria Tusch Frauenpreis der Stadt Klagenfurt vergeben. Zum vierten Mal wird eine herausragende weibliche Persönlichkeit vor den Vorhang geholt, die sich explizit für die Rechte von Frauen und Mädchen, für Gleichberechtigung und Selbstbestimmtheit in Klagenfurt starkmacht. Zudem findet tags zuvor, am 7. März, um 19 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Kann man davon leben?“ im Künstlerhaus statt. Eine Kuratorinnenführung mit teilnehmenden Künstlerinnen gibt es am 8. März um 10 Uhr, ein Apero am 21. März von 18 bis 22 Uhr sowie die Finissage am 12. April, ebenfalls Beginn um 18 Uhr. Dabei wird es Gespräche mit Inge Vavra, Barbara Ambrusch-Rapp und Magda Kropiunik geben, moderiert von Tanja Prusnik.

Frauenlauf am 6. März

Der Club 261 organisiert am 6. März, um 18 Uhr, außerdem mit Unterstützung des Klagenfurter Frauenreferats einen Lauf im Lendhafen. Seit seiner Initiierung in Kanada im Jahr 2016 findet der Secret 3K Run & Walk jährlich in der Woche des Internationalen Frauentages statt und wurde bereits in über 30 Ländern durchgeführt. Diese Veranstaltung soll nicht nur auf die Sicherheitslage und Bewegungsfreiheit von Frauen im Outdoor-Sport aufmerksam machen, sondern auch das grundlegende Recht feiern, sich frei und sicher bewegen zu können. Die durch die Teilnahme erwirtschafteten Spenden werden an Organisationen weitergeleitet, die sich weltweit für die Förderung der Selbstbestimmung von Frauen einsetzen. Der Spendenbeitrag für die Teilnahme beträgt 11 Euro. Es handelt sich um keinen Wettkampf, sondern um eine gemeinschaftliche Bewegungsinitiative. „Als Frauenstadträtin von Klagenfurt ist es mir eine Herzensangelegenheit, Initiativen wie den Secret 3K Run & Walk zu unterstützen, die darauf abzielen, Mädchen und Frauen die Freiheit zu geben, sich sicher und ungehindert bewegen zu können […]“, so Mochar dazu.

Buchvorstellung einer Kriegsreporterin

Das Frauenreferat der Stadt lädt des Weiteren gemeinsam mit der Frauenplattform Klagenfurt und der Projektgruppe Frauen am 14. März, um 18.30 Uhr, zur Buchvorstellung von Petra Ramsauer ein. Sie stellt ihr neuestes Werk „Angst“ im Künstlerhaus vor. Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es im Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen der Stadt Klagenfurter unter [email protected] oder +43 463 537-4656.