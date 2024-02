„Klingel-Terror“ im Nehammer-Büro: Klimakleber verdeutlichen Ernst der Lage

Dutzende Unterstützer der Letzten Generation riefen beim Bundeskanzleramt an, schrieben Briefe, Mails, sendeten Nachrichten auf Social Media oder faxten ihre Anfragen. “Offensichtlich kann die Untätigkeit von Nehammer nur an seiner Unkenntnis der Fakten zur Klimakrise liegen. Darum haben wir ihn heute mehrfach kontaktiert, um ihm das nochmal zu sagen”, erklärte Sprecherin Marina Hagen-Canaval (27), während sie ein Fax ans Bundeskanzleramt sendete.

“Könnten Sie Kanzler Nehammer etwas von mir ausrichten, bitte?“

“Ich habe das Gefühl, dass Karl Nehammer kurz vergessen hat, was seine Aufgabe ist als Bundeskanzler”, sagte Laila Fuisz (24) der „Letzten Generation“ am Telefon zu einer Mitarbeiterin des Bundeskanzleramtes. “Könnten Sie Kanzler Nehammer etwas von mir ausrichten, bitte? Es wäre wichtig, dass er versteht, dass es seine Aufgabe ist, unsere Gesellschaft zu schützen. Also wenn Sie sich das vielleicht notieren und an ihn weiterleiten könnten, wäre das super!”. Sie wurde zu einem Mann weitergeleitet. Dieser erwiderte, dass er das selbstverständlich gerne machen könne.

„Alles wäre vorbereitet“

Veronika Kurz (22) hatte heute ebenfalls eine dringende Frage. Stolze vier Mal wurde sie weiter verbunden, bevor sie ihre Frage nach dem Verbleib des Klimaschutzgesetzes stellen konnte. “Aber auch diese Person konnte mir nicht sagen, wie es mit dem Klimaschutzgesetz aussieht. Es fehle die politische Entscheidung dazu, alles wäre vorbereitet. Das Grundrecht auf Klimaschutz in die Verfassung zu schreiben, wäre noch viel einfacher! ”, ist sie überzeugt.

Ernst der Lage verdeutlicht

“Nach unseren vielen Kontaktaufnahmen können wir uns spätestens heute sicher sein: Nehammer weiß jetzt, wie ernst und dringend die Klimakatastrophe eingebremst werden muss. Für ihn wäre es ein Leichtes, gemeinsam mit seinen Parteikollegen unter Beweis zu stellen, dass sie die Warnungen der Wissenschaftler verstanden haben: Sie könnten bereits morgen mit der Umsetzung des Grundrechs auf Klimaschutz beginnen. Schon Mitte März könnte der Nationalrat abstimmen und damit das Recht auf Überleben in der Verfassung verankern!”, sagte Sprecher Bernhard Schaller (31).