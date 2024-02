Charity-Eislaufevent unterstützt Kärntner Krebshilfe

Am 10. März 2024 geht im Eissportzentrum Klagenfurt ein Spendenlauf für krebskranke Menschen über die Bühne. Kinder und Jugendliche können zwischen 14.30 und 17.30 Uhr an der sogenannten „Hoffnungsrunde“ teilnehmen. „Der Eintritt in das Eissportzentrum an diesem Tag gratis“, teilt man seitens des Eislaufvereins Wörthersee mit. Außerdem bekommt jedes Kind von der Stadt Klagenfurt einen gratis Krapfen als Stärkung, sowie ein Goodie-Bag.

Rundenspenden gehen an die Kärntner Krebshilfe

Pro gelaufener Runde bekommt jedes Kind an diesem Tag ein Armband. Nach Beendigung werden die Armbänder gezählt und die Runden-Spende kann direkt vor Ort bezahlt werden bzw. mit einer Überweisung im Nachhinein getätigt werden. Um Voranmeldung unter www.evw.at wird gebeten.